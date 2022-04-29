Комик Илья Соболев выясняет, кто победит в споре с Соловьевым

30 апреля 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Комик Илья Соболев не остался в стороне от нашумевшей истории Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Российский стенд-ап комик Илья Соболев в своем telegram-канале устроил опрос на тему, победят ли «губернатор, певец, депутат и регион» одного ведущего. Затем Соболев поделился своим мнением по поводу скандальной истории, начало которой положил Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «центром мерзопакостной либероты». «Многие пишут, что это политика. Это вообще не про политику, это про людей! Вы знаете, что я очень трепетно отношусь к человеческим качествам, и для мен это главный показатель. […] Профессия не имеет значения, если человек ведет себя как мудак. Я давно понял, что это [политика] грязь», — рассказал Соболев в голосовом сообщении. Также он устроил опрос среди подписчиков на тему, победят ли губернатор, певец, депутат и регион одного ведущего. В комментариях многие подписчики не поняли, о чем идет речь. «Кто это?», — спросил один из пользователей. Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий попросил объяснить полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Затем Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». За губернатора заступился известный уральский шансонье Александр Новиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Российский стенд-ап комик Илья Соболев в своем telegram-канале устроил опрос на тему, победят ли «губернатор, певец, депутат и регион» одного ведущего. Затем Соболев поделился своим мнением по поводу скандальной истории, начало которой положил Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «центром мерзопакостной либероты». «Многие пишут, что это политика. Это вообще не про политику, это про людей! Вы знаете, что я очень трепетно отношусь к человеческим качествам, и для мен это главный показатель. […] Профессия не имеет значения, если человек ведет себя как мудак. Я давно понял, что это [политика] грязь», — рассказал Соболев в голосовом сообщении. Также он устроил опрос среди подписчиков на тему, победят ли губернатор, певец, депутат и регион одного ведущего. В комментариях многие подписчики не поняли, о чем идет речь. «Кто это?», — спросил один из пользователей. Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий попросил объяснить полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Затем Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». За губернатора заступился известный уральский шансонье Александр Новиков.