Магнитогорский «Металлург» завоевал серебряные медали КХЛ. Фото

30 апреля 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Последний матч финальной серии закончился победой московского «ЦСКА» Фото: Илья Московец © URA.RU Магнитогорский «Металлург» стал серебряным призером чемпионата КХЛ сезона 2021-2022. В финальной серии Кубка Гагарина «сталевары» уступили московским армейцам. Последний матч закончился со счетом 4-1 в пользу «ЦСКА», передает корреспондент URA.RU. Для определения обладателя главного трофея лиги командам потребовалось все семь матчей. Последний матч финальной серии закончился со счетом 4-1 в пользу «ЦСКА». Таким образом армейцы стали двукратным обладателем Кубка Гагарина. Всего же команда пять раз играла в финале турнира. Финальная серия стала украшением сезона КХЛ 2021-2022. Проиграв первый матч, магнитогорская команда собралась и выдала серию из трех побед подряд. Однако, символично закончить сезон на родном льду, перед родными болельщиками 26 апреля «сталевары» не смогли. Армейцы сократили счет в серии, а потом и вовсе вырвали победу. В центральной ложе за финальной игрой наблюдали губернатор Алексей Текслер, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, гендиректор ММК Павел Шиляев, а также депутаты Госдумы Виталий Бахметьев и Павел Крашенинников. Ранее глава региона в социальных сетях пожелал «Металлургу» привезти заветный кубок в Челябинскую область. Также глава региона поблагодарил челябинский «Трактор» за третье место в розыгрыше кубка Гагарина В первом районе плей-офф КХЛ «Металлург» оказался сильнее казахстанского «Барыса». В серии с омским «Авангардом» магнитогорской команде понадобились все семь матчей, чтобы определить сильнейшего. В финале восточной конференции «Металлург» сошелся с челябинским «Трактором». В пятиматчевом противостоянии «сталевары» оказались сильнее своих соседей по области, и вышли в финал. Финальная игра проходила в Магнитогорске Фото: Илья Московец © URA.RU На финальном матче присутствовали первые лица региона Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» .

Магнитогорский «Металлург» стал серебряным призером чемпионата КХЛ сезона 2021-2022. В финальной серии Кубка Гагарина «сталевары» уступили московским армейцам. Последний матч закончился со счетом 4-1 в пользу «ЦСКА», передает корреспондент URA.RU. Для определения обладателя главного трофея лиги командам потребовалось все семь матчей. Последний матч финальной серии закончился со счетом 4-1 в пользу «ЦСКА». Таким образом армейцы стали двукратным обладателем Кубка Гагарина. Всего же команда пять раз играла в финале турнира. Финальная серия стала украшением сезона КХЛ 2021-2022. Проиграв первый матч, магнитогорская команда собралась и выдала серию из трех побед подряд. Однако, символично закончить сезон на родном льду, перед родными болельщиками 26 апреля «сталевары» не смогли. Армейцы сократили счет в серии, а потом и вовсе вырвали победу. В центральной ложе за финальной игрой наблюдали губернатор Алексей Текслер, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, гендиректор ММК Павел Шиляев, а также депутаты Госдумы Виталий Бахметьев и Павел Крашенинников. Ранее глава региона в социальных сетях пожелал «Металлургу» привезти заветный кубок в Челябинскую область. Также глава региона поблагодарил челябинский «Трактор» за третье место в розыгрыше кубка Гагарина В первом районе плей-офф КХЛ «Металлург» оказался сильнее казахстанского «Барыса». В серии с омским «Авангардом» магнитогорской команде понадобились все семь матчей, чтобы определить сильнейшего. В финале восточной конференции «Металлург» сошелся с челябинским «Трактором». В пятиматчевом противостоянии «сталевары» оказались сильнее своих соседей по области, и вышли в финал.