Магнитогорский «Металлург» завоевал серебряные медали КХЛ. Фото

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Последний матч финальной серии закончился победой московского «ЦСКА» Фото:

Магнитогорский «Металлург» стал серебряным призером чемпионата КХЛ сезона 2021-2022. В финальной серии Кубка Гагарина «сталевары» уступили московским армейцам. Последний матч закончился со счетом 4-1 в пользу «ЦСКА», передает корреспондент URA.RU.

Для определения обладателя главного трофея лиги командам потребовалось все семь матчей. Последний матч финальной серии закончился со счетом 4-1 в пользу «ЦСКА». Таким образом армейцы стали двукратным обладателем Кубка Гагарина. Всего же команда пять раз играла в финале турнира.

Финальная серия стала украшением сезона КХЛ 2021-2022. Проиграв первый матч, магнитогорская команда собралась и выдала серию из трех побед подряд. Однако, символично закончить сезон на родном льду, перед родными болельщиками 26 апреля «сталевары» не смогли. Армейцы сократили счет в серии, а потом и вовсе вырвали победу.

В центральной ложе за финальной игрой наблюдали губернатор Алексей Текслер, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, гендиректор ММК Павел Шиляев, а также депутаты Госдумы Виталий Бахметьев и Павел Крашенинников. Ранее глава региона в социальных сетях пожелал «Металлургу» привезти заветный кубок в Челябинскую область. Также глава региона поблагодарил челябинский «Трактор» за третье место в розыгрыше кубка Гагарина

В первом районе плей-офф КХЛ «Металлург» оказался сильнее казахстанского «Барыса». В серии с омским «Авангардом» магнитогорской команде понадобились все семь матчей, чтобы определить сильнейшего. В финале восточной конференции «Металлург» сошелся с челябинским «Трактором». В пятиматчевом противостоянии «сталевары» оказались сильнее своих соседей по области, и вышли в финал.

"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (седьмая игра). Магнитогорск
Финальная игра проходила в Магнитогорске
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Алексей Текслер на мачте "Металлург" - ЦСКА в Магнитогорске
На финальном матче присутствовали первые лица региона
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Магнитогорский «Металлург» стал серебряным призером чемпионата КХЛ сезона 2021-2022. В финальной серии Кубка Гагарина «сталевары» уступили московским армейцам. Последний матч закончился со счетом 4-1 в пользу «ЦСКА», передает корреспондент URA.RU. Для определения обладателя главного трофея лиги командам потребовалось все семь матчей. Последний матч финальной серии закончился со счетом 4-1 в пользу «ЦСКА». Таким образом армейцы стали двукратным обладателем Кубка Гагарина. Всего же команда пять раз играла в финале турнира. Финальная серия стала украшением сезона КХЛ 2021-2022. Проиграв первый матч, магнитогорская команда собралась и выдала серию из трех побед подряд. Однако, символично закончить сезон на родном льду, перед родными болельщиками 26 апреля «сталевары» не смогли. Армейцы сократили счет в серии, а потом и вовсе вырвали победу. В центральной ложе за финальной игрой наблюдали губернатор Алексей Текслер, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, гендиректор ММК Павел Шиляев, а также депутаты Госдумы Виталий Бахметьев и Павел Крашенинников. Ранее глава региона в социальных сетях пожелал «Металлургу» привезти заветный кубок в Челябинскую область. Также глава региона поблагодарил челябинский «Трактор» за третье место в розыгрыше кубка Гагарина В первом районе плей-офф КХЛ «Металлург» оказался сильнее казахстанского «Барыса». В серии с омским «Авангардом» магнитогорской команде понадобились все семь матчей, чтобы определить сильнейшего. В финале восточной конференции «Металлург» сошелся с челябинским «Трактором». В пятиматчевом противостоянии «сталевары» оказались сильнее своих соседей по области, и вышли в финал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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