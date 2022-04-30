Ученый рассказал, стоит ли бояться туристам мин ВСУ в Черном море

01 мая 2022 в 03:34 Размер текста - 17 +

Туристы, планирующие отдых на Черном море, могут не бояться украинских мин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Туристам, планирующим отдых в Крыму и Краснодарском крае, не стоит опасаться украинских мин в акватории Черного моря. Об этом заявил старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников. По его словам, вероятность того, что мину прибьет к берегу очень мала. Вероятнее, течения унесут снаряды из Одесской области мимо Молдавии, Румынии, Болгарии и принесут в Турцию. «Большую часть понесет из Одесской области мимо Молдавии, Румынии, Болгарии и принесет в Турцию. Скорее всего, вынесет через Босфор <…> С юго-востока в Краснодарский край и Крым по течению мину может вынести только в случае, если она совершит почти полный круг», — рассказал «Известиям» Сапожников, объяснив такую закономерность особенностями черноморских течений. Во время сильных штормов мину может уносить поперек и даже против течения на незначительные расстояния — десятки километров. Так она пойдет до Тарханкута или Севастополя от побережья Одессы. Доплыть по ветру в районы Севастополя, южного побережья Крыма, Феодосии и вплоть до Керчи у снаряда очень мало шансов, считает ученый. «Как только ветер заканчивается, течение берет свое», — пояснил он. Ранее в СМИ появилась информация, что боевики нацбатальонов и украинские военные заминировали подступы к порту Мариуполя. По данным ФСБ России, всего в акватории Черного моря военные Украины сбросили от 400 до 500 мин. Как рассказал URA.RU военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин украинские мины слишком устаревшие и в силу возраста легко отрываются от держащих их якорей и плывут по течению. Некоторые из них уже вылавливают турецкие моряки. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Туристам, планирующим отдых в Крыму и Краснодарском крае, не стоит опасаться украинских мин в акватории Черного моря. Об этом заявил старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников. По его словам, вероятность того, что мину прибьет к берегу очень мала. Вероятнее, течения унесут снаряды из Одесской области мимо Молдавии, Румынии, Болгарии и принесут в Турцию. «Большую часть понесет из Одесской области мимо Молдавии, Румынии, Болгарии и принесет в Турцию. Скорее всего, вынесет через Босфор <…> С юго-востока в Краснодарский край и Крым по течению мину может вынести только в случае, если она совершит почти полный круг», — рассказал «Известиям» Сапожников, объяснив такую закономерность особенностями черноморских течений. Во время сильных штормов мину может уносить поперек и даже против течения на незначительные расстояния — десятки километров. Так она пойдет до Тарханкута или Севастополя от побережья Одессы. Доплыть по ветру в районы Севастополя, южного побережья Крыма, Феодосии и вплоть до Керчи у снаряда очень мало шансов, считает ученый. «Как только ветер заканчивается, течение берет свое», — пояснил он. Ранее в СМИ появилась информация, что боевики нацбатальонов и украинские военные заминировали подступы к порту Мариуполя. По данным ФСБ России, всего в акватории Черного моря военные Украины сбросили от 400 до 500 мин. Как рассказал URA.RU военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин украинские мины слишком устаревшие и в силу возраста легко отрываются от держащих их якорей и плывут по течению. Некоторые из них уже вылавливают турецкие моряки. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.