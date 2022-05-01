Соловьев припомнил Росселю ОПГ «Уралмаш» и уральские франки. «Это было не при Куйвашеве»

01 мая 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

Соловьев не забыл уральскую республику и ОПГ «Уралмаш» Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Телеведущий Владимир Соловьев напомнил сенатору Эдуарду Росселю об уральских франках и уральской республике. Журналист обратился к Росселю в прямом эфире канала «Соловьев LIVE». «Я уральские франки и уральскую республику хорошо помню, господин Россель. И как правильно говорит [бард] Александр Новиков — бандитское формирование ОПГ „Уралмаш“ было не при Куйвашеве, но я и не на него намекал. Я думаю, кое-кто в сенаторском кресле понимает, о чем идет речь», — заявил Соловьев. Ранее экс-губернатор Свердловской области Россель отреагировал на фразу Соловьева о том, что Екатеринбург является центром мерзотной либероты. Сенатор заявил, что журналист оскорбляет регион и губернатора, а телеведущему недопустимо себя так вести. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также не остался в стороне и ответил Соловьеву. Журналисты URA.RU узнали у свердловчан, смогут ли они просить Соловьеву оскорбления уральской столицы. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Телеведущий Владимир Соловьев напомнил сенатору Эдуарду Росселю об уральских франках и уральской республике. Журналист обратился к Росселю в прямом эфире канала «Соловьев LIVE». «Я уральские франки и уральскую республику хорошо помню, господин Россель. И как правильно говорит [бард] Александр Новиков — бандитское формирование ОПГ „Уралмаш“ было не при Куйвашеве, но я и не на него намекал. Я думаю, кое-кто в сенаторском кресле понимает, о чем идет речь», — заявил Соловьев. Ранее экс-губернатор Свердловской области Россель отреагировал на фразу Соловьева о том, что Екатеринбург является центром мерзотной либероты. Сенатор заявил, что журналист оскорбляет регион и губернатора, а телеведущему недопустимо себя так вести. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также не остался в стороне и ответил Соловьеву. Журналисты URA.RU узнали у свердловчан, смогут ли они просить Соловьеву оскорбления уральской столицы.