Соловьев припомнил Росселю ОПГ «Уралмаш» и уральские франки. «Это было не при Куйвашеве»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Соловьев не забыл уральскую республику и ОПГ «Уралмаш» Фото:
новость из сюжета
Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев напомнил сенатору Эдуарду Росселю об уральских франках и уральской республике. Журналист обратился к Росселю в прямом эфире канала «Соловьев LIVE».

«Я уральские франки и уральскую республику хорошо помню, господин Россель. И как правильно говорит [бард] Александр Новиков — бандитское формирование ОПГ „Уралмаш“ было не при Куйвашеве, но я и не на него намекал. Я думаю, кое-кто в сенаторском кресле понимает, о чем идет речь», — заявил Соловьев.

Ранее экс-губернатор Свердловской области Россель отреагировал на фразу Соловьева о том, что Екатеринбург является центром мерзотной либероты. Сенатор заявил, что журналист оскорбляет регион и губернатора, а телеведущему недопустимо себя так вести.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также не остался в стороне и ответил Соловьеву. Журналисты URA.RU узнали у свердловчан, смогут ли они просить Соловьеву оскорбления уральской столицы.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

Телеведущий Владимир Соловьев напомнил сенатору Эдуарду Росселю об уральских франках и уральской республике. Журналист обратился к Росселю в прямом эфире канала «Соловьев LIVE». «Я уральские франки и уральскую республику хорошо помню, господин Россель. И как правильно говорит [бард] Александр Новиков — бандитское формирование ОПГ „Уралмаш“ было не при Куйвашеве, но я и не на него намекал. Я думаю, кое-кто в сенаторском кресле понимает, о чем идет речь», — заявил Соловьев. Ранее экс-губернатор Свердловской области Россель отреагировал на фразу Соловьева о том, что Екатеринбург является центром мерзотной либероты. Сенатор заявил, что журналист оскорбляет регион и губернатора, а телеведущему недопустимо себя так вести. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также не остался в стороне и ответил Соловьеву. Журналисты URA.RU узнали у свердловчан, смогут ли они просить Соловьеву оскорбления уральской столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...