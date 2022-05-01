В России заработала новая выплата для семей

В России начинается прием заявлений на новую выплату нуждающимся на детей старше 8 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России начинается прием заявлений на детскую выплату, которая будет осуществляться с 1 мая. Нуждающиеся семьи смогут получить выплату за апрель и май.

«Заявление можно подать через портал Госуслуг. Форму досрочно открыли для заполнения с 26 апреля, с 1 мая заявки будут передаваться в Пенсионный фонд России. Также с 1 мая заявление можно подать через отделения ПФР. В праздничные дни они работают по специальному графику», — сообщает «Коммерсантъ».

Выплата назначается семьям, в которых среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума на человека в регионе. Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Ранее URA.RU писало, какие изменения ждут россиян в апреле. В прошлом месяце в стране проиндексировали социальные пенсии, ввели новые пособия на детей от восьми до 16 лет и увеличили ставки по льготной ипотеке до 12%. В стране начинался весенний призыв в армию, а подростки получили возможность регистрации на сайте «Госуслуги».