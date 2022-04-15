В России выделили более 160 млрд рублей на выплаты детям

16 апреля 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Правительство выделило почти 163 млрд рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Правительство РФ выделило из резервного фонда почти 163 миллиардов рублей на осуществление в 2022 году ежемесячных выплат на 4,4 млн детей в возрасте от восьми до 17 лет. Документ об этом содержится на официальном сайте кабмина. «На осуществление в 2022 году ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предоставляемой нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, бюджетные ассигнования в размере 162 996 600 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации», — говорится в распоряжении. В документе также указано, что средства будут выделены министерству финансов для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда России. Они рассчитаны на ежемесячную денежную выплату «на детей в количестве не менее 4400,7 тысяч человек». Ранее сообщалось, что новая выплата положена не только одиноким родителям. Его получат те семьи, чей доход на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума по региону на момент заявления. В среднем по стране он составляет 12 000 рублей. Также при назначении государственной помощи будет учитываться имущество (не более одного небольшого дома, квартиры, гаража, земельного участка и транспортного средства). Пособие можно будет рассчитывать с того месяца, как ребенку исполнится восемь лет (но не раньше 1 апреля 2022 года) и до достижения им семнадцати лет. Выплату можно будет оформить с 1 мая. Об этом гласит постановление правительства РФ, размещенное на сайте правовой информации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство РФ выделило из резервного фонда почти 163 миллиардов рублей на осуществление в 2022 году ежемесячных выплат на 4,4 млн детей в возрасте от восьми до 17 лет. Документ об этом содержится на официальном сайте кабмина. «На осуществление в 2022 году ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предоставляемой нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, бюджетные ассигнования в размере 162 996 600 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации», — говорится в распоряжении. В документе также указано, что средства будут выделены министерству финансов для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда России. Они рассчитаны на ежемесячную денежную выплату «на детей в количестве не менее 4400,7 тысяч человек». Ранее сообщалось, что новая выплата положена не только одиноким родителям. Его получат те семьи, чей доход на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума по региону на момент заявления. В среднем по стране он составляет 12 000 рублей. Также при назначении государственной помощи будет учитываться имущество (не более одного небольшого дома, квартиры, гаража, земельного участка и транспортного средства). Пособие можно будет рассчитывать с того месяца, как ребенку исполнится восемь лет (но не раньше 1 апреля 2022 года) и до достижения им семнадцати лет. Выплату можно будет оформить с 1 мая. Об этом гласит постановление правительства РФ, размещенное на сайте правовой информации.