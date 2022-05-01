В МЧС рассказали, откуда в Екатеринбурге смог

Смог и запах гари в Екатеринбурге — результат пожаров в Курганской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области.
«Причиной появления смога в Екатеринбурге служат природные пожары на территории Курганской области. При сохранении текущей метеорологической обстановки, к вечеру ожидается смещение воздушных масс в сторону Тюменской области», — говорится в сообщении спасателей.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за сильных пожаров в Курганской области сотрудники ГИБДД закрывали для движения трассу Курган — Шадринск — Екатеринбург. Пробы воздуха в уральской столице уже взяли на исследование сотрудники Роспотребнадзора.
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Смог и запах гари в Екатеринбурге — результат пожаров в Курганской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области. «Причиной появления смога в Екатеринбурге служат природные пожары на территории Курганской области. При сохранении текущей метеорологической обстановки, к вечеру ожидается смещение воздушных масс в сторону Тюменской области», — говорится в сообщении спасателей. Ранее URA.RU сообщало, что из-за сильных пожаров в Курганской области сотрудники ГИБДД закрывали для движения трассу Курган — Шадринск — Екатеринбург. Пробы воздуха в уральской столице уже взяли на исследование сотрудники Роспотребнадзора.