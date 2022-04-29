29 апреля 2022

В Белгороде слышны взрывы со стороны границы с Украиной

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В Белгороде сообщили о взрывах на границе с Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде, находящемся в 40 километрах от границы с Украиной, слышны звуки взрывов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Звуки взрывов со стороны украинской границы были слышны последние несколько часов даже в центре города», — рассказал корреспондент агентства. Сообщается, что небо над самим Белгородом чистое, следов работы ПВО не обнаружено.

В оперативном штабе Белгородской области сообщили, что звуки, которые слышат жители, доносятся со стороны Украины. «В Белгороде все спокойно», — говорится в сообщении на странице губернатора региона Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в село под Белгородом прилетел снаряд из Украины. Ночью 27 апреля также сообщалось о взрывах. 28 апреля в регионе сработала система противовоздушной обороны, информацию подтвердил пресс-секретарь губернатора Иван Брызгалин.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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В Белгороде, находящемся в 40 километрах от границы с Украиной, слышны звуки взрывов. Об этом сообщает РИА «Новости». «Звуки взрывов со стороны украинской границы были слышны последние несколько часов даже в центре города», — рассказал корреспондент агентства. Сообщается, что небо над самим Белгородом чистое, следов работы ПВО не обнаружено. В оперативном штабе Белгородской области сообщили, что звуки, которые слышат жители, доносятся со стороны Украины. «В Белгороде все спокойно», — говорится в сообщении на странице губернатора региона Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в село под Белгородом прилетел снаряд из Украины. Ночью 27 апреля также сообщалось о взрывах. 28 апреля в регионе сработала система противовоздушной обороны, информацию подтвердил пресс-секретарь губернатора Иван Брызгалин. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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