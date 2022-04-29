В Белгороде слышны взрывы со стороны границы с Украиной 30 апреля 2022 в 03:17 Размер текста - 17 + В Белгороде сообщили о взрывах на границе с Украиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгороде, находящемся в 40 километрах от границы с Украиной, слышны звуки взрывов. Об этом сообщает РИА «Новости». «Звуки взрывов со стороны украинской границы были слышны последние несколько часов даже в центре города», — рассказал корреспондент агентства. Сообщается, что небо над самим Белгородом чистое, следов работы ПВО не обнаружено. В оперативном штабе Белгородской области сообщили, что звуки, которые слышат жители, доносятся со стороны Украины. «В Белгороде все спокойно», — говорится в сообщении на странице губернатора региона Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в село под Белгородом прилетел снаряд из Украины. Ночью 27 апреля также сообщалось о взрывах. 28 апреля в регионе сработала система противовоздушной обороны, информацию подтвердил пресс-секретарь губернатора Иван Брызгалин. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. В Белгороде, находящемся в 40 километрах от границы с Украиной, слышны звуки взрывов. Об этом сообщает РИА «Новости». «Звуки взрывов со стороны украинской границы были слышны последние несколько часов даже в центре города», — рассказал корреспондент агентства. Сообщается, что небо над самим Белгородом чистое, следов работы ПВО не обнаружено. В оперативном штабе Белгородской области сообщили, что звуки, которые слышат жители, доносятся со стороны Украины. «В Белгороде все спокойно», — говорится в сообщении на странице губернатора региона Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в село под Белгородом прилетел снаряд из Украины. Ночью 27 апреля также сообщалось о взрывах. 28 апреля в регионе сработала система противовоздушной обороны, информацию подтвердил пресс-секретарь губернатора Иван Брызгалин. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям