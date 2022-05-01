Военный корреспондент Коц сообщил о взрыве под Белгородом. Видео

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв, гриб от взрыва
Над Белгородом появился столб дыма (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Белгородом произошел взрыв, над городом появился столб дыма. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«На горизонте в Белгородской области появился столб дыма. В небе кружили вертолеты», — сообщил Коц.

О взрывах в районе Белгорода также сообщалось 30 апреля. 24 апреля в село Отрадное, которое находится рядом с городом, прилетел украинский снаряд.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей.

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Под Белгородом произошел взрыв, над городом появился столб дыма. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц. «На горизонте в Белгородской области появился столб дыма. В небе кружили вертолеты», — сообщил Коц. О взрывах в районе Белгорода также сообщалось 30 апреля. 24 апреля в село Отрадное, которое находится рядом с городом, прилетел украинский снаряд. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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