Военный корреспондент Коц сообщил о взрыве под Белгородом. Видео

01 мая 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Над Белгородом появился столб дыма (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под Белгородом произошел взрыв, над городом появился столб дыма. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц. «На горизонте в Белгородской области появился столб дыма. В небе кружили вертолеты», — сообщил Коц. О взрывах в районе Белгорода также сообщалось 30 апреля. 24 апреля в село Отрадное, которое находится рядом с городом, прилетел украинский снаряд. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Под Белгородом произошел взрыв, над городом появился столб дыма. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц. «На горизонте в Белгородской области появился столб дыма. В небе кружили вертолеты», — сообщил Коц. О взрывах в районе Белгорода также сообщалось 30 апреля. 24 апреля в село Отрадное, которое находится рядом с городом, прилетел украинский снаряд. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей.