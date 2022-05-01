Bloomberg: Европа сократила потребление газа из России в три раза

02 мая 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Ежедневные продажи газа на ключевых зарубежные рынках упали до самого низкого уровня, сообщает Bloomberg Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа сократила потребление российского природного газа в три раза из-за мягкой погоды. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «В прошлом месяце „Газпром“ экспортировал в среднем 387 миллионов кубометров в день в страны за пределами бывшего Советского Союза, что на 22% меньше, чем в марте, <…> 50,1 млрд кубометров, отгруженных за первые четыре месяца года, снизились почти на 27% по сравнению с годом ранее», — пишет Bloomberg со ссылкой на свои расчеты. Там отмечено, что ежедневные продажи газа на ключевых зарубежные рынках упали до самого низкого уровня за три месяца. Это связано с тем, что клиенты обратились к более дешевым поставкам на рынке, в том числе на фоне мягкой погоды. Ранее сообщалось, что Германия резко сократила зависимость от российских энергоресурсов. Но это привело к издержкам для жителей страны. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». По данным агентства Bloomberg, Европа сможет полностью отказаться от российской нефти к концу 2022 года. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Европа сократила потребление российского природного газа в три раза из-за мягкой погоды. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «В прошлом месяце „Газпром“ экспортировал в среднем 387 миллионов кубометров в день в страны за пределами бывшего Советского Союза, что на 22% меньше, чем в марте, <…> 50,1 млрд кубометров, отгруженных за первые четыре месяца года, снизились почти на 27% по сравнению с годом ранее», — пишет Bloomberg со ссылкой на свои расчеты. Там отмечено, что ежедневные продажи газа на ключевых зарубежные рынках упали до самого низкого уровня за три месяца. Это связано с тем, что клиенты обратились к более дешевым поставкам на рынке, в том числе на фоне мягкой погоды. Ранее сообщалось, что Германия резко сократила зависимость от российских энергоресурсов. Но это привело к издержкам для жителей страны. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». По данным агентства Bloomberg, Европа сможет полностью отказаться от российской нефти к концу 2022 года.