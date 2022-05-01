Рейдерские проверки Кургана: свыше 350 нарушений особого режима

На территории Курганской области действует особый противопожарный режим Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Специалисты участвующие в рейдах, призванных защитить местных жителей от последствий пожароопасной обстановки, по последним данным, уже выявили 374 нарушения установленного режима в Курганской области. В связи с пожароопасным периодом, теплой, сухой погодой в регионе усилено патрулирование городских территорий.

«Специалистами, участвующими в рейдах, только за один день выявлено 206 материалов о нарушении требований пожарной безопасности, еще за один из дней — 168 нарушений. В настоящее время по данным материалам составляются протоколы об административных нарушениях», — написано в сообщении на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Во время рейдов гражданам разъясняют противопожарные правила поведения, объясняют, что нельзя разводить костры, сжигать сухую траву, мусор и жарить шашлык. Напоминают о необходимости содержать в исправном состоянии электроприборы и проводку, печи и газовые плиты, выдают памятки.

Также в праздничные и выходные дни усилено патрулирование городских лесов. В Кургане введен запрет на их посещение. Об этом URA.RU писало ранее. Особый противопожарный режим на территории был введен в середине апреля. А уже в конце того же месяца власти объявили о ЧС.