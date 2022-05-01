В США признали, что Путин не поддается внешнему давлению

02 мая 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину оказалось все равно на давление США, считает Саманта Пауэр Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США оказали всевозможное давление на государства-партеры РФ, способные повлиять на президента России Владимира Путина, однако это не принесло никаких результатов. Об этом заявила руководитель американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. «Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно», — цитирует Саманту Сауэр РИА «Новости». Однако руководитель USAID отметила, что у США есть возможность влиять на спецоперацию РФ на Украине. «В мои обязанности не входит говорить о помощи в сфере безопасности, которая была предоставлена — однако именно она позволила Украине наносить ответные удары и продержаться столько, сколько возможно», — добавила Сауэр. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. США удивились решению Индии, которая отказалась вводить санкции против РФ и продолжила с ней сотрудничать. Журналист Business Insider Бен Винк заявил, что Китай и Индия поставили крест на антироссийских санкциях Запада. Аналитики отметили, что Запад не сможет исключить РФ из мировой торговли. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США оказали всевозможное давление на государства-партеры РФ, способные повлиять на президента России Владимира Путина, однако это не принесло никаких результатов. Об этом заявила руководитель американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. «Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно», — цитирует Саманту Сауэр РИА «Новости». Однако руководитель USAID отметила, что у США есть возможность влиять на спецоперацию РФ на Украине. «В мои обязанности не входит говорить о помощи в сфере безопасности, которая была предоставлена — однако именно она позволила Украине наносить ответные удары и продержаться столько, сколько возможно», — добавила Сауэр. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. США удивились решению Индии, которая отказалась вводить санкции против РФ и продолжила с ней сотрудничать. Журналист Business Insider Бен Винк заявил, что Китай и Индия поставили крест на антироссийских санкциях Запада. Аналитики отметили, что Запад не сможет исключить РФ из мировой торговли.