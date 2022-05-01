Зеленский поблагодарил нацистов из батальона «Азов»*

02 мая 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что на Украине почти нет радикалов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность нацистскому батальону «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Об этом он заявил в интервью греческому телевидению ERT. Владимир Зеленский заявил, что благодарен нацистам из «Азова» и другим «добровольцам», какими бы они ни были, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что видит разницу между ВСУ и нацбатами, назвав их «двумя разными вещами» и подчеркнув, что все они являются официальной армией Украины. Кроме того, украинский лидер сообщил, что он и его команда внимательно отслеживают все события в стране. По его словам, на Украине якобы гораздо меньше призывов к радикализму, чем в других государствах. «Я думаю, что у нас их почти нет. <…> В случае, если такие радикальные заявления имеют место, поверьте, мы за ними следим, очень серьезно к ним относимся, останавливаем и немедленно предпринимаем такие шаги», — резюмировал Зеленский. Ранее офицер, советник председателя правительства ДНР Ян Гагин рассказал URA.RU о том, что Запад помогал Украине в продвижении нацизма. Глава МИД РФ Сергей Лавров уличил Зеленского во лжи о непричастности к нацистскому движению. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Он подчеркнул, что это было вынужденное решение, поскольку жители Донбасса восемь лет подвергались геноциду, против них были организованы карательные военные операции. Свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке появляются до сих пор. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность нацистскому батальону «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Об этом он заявил в интервью греческому телевидению ERT. Владимир Зеленский заявил, что благодарен нацистам из «Азова» и другим «добровольцам», какими бы они ни были, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что видит разницу между ВСУ и нацбатами, назвав их «двумя разными вещами» и подчеркнув, что все они являются официальной армией Украины. Кроме того, украинский лидер сообщил, что он и его команда внимательно отслеживают все события в стране. По его словам, на Украине якобы гораздо меньше призывов к радикализму, чем в других государствах. «Я думаю, что у нас их почти нет. <…> В случае, если такие радикальные заявления имеют место, поверьте, мы за ними следим, очень серьезно к ним относимся, останавливаем и немедленно предпринимаем такие шаги», — резюмировал Зеленский. Ранее офицер, советник председателя правительства ДНР Ян Гагин рассказал URA.RU о том, что Запад помогал Украине в продвижении нацизма. Глава МИД РФ Сергей Лавров уличил Зеленского во лжи о непричастности к нацистскому движению. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Он подчеркнул, что это было вынужденное решение, поскольку жители Донбасса восемь лет подвергались геноциду, против них были организованы карательные военные операции. Свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке появляются до сих пор. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.