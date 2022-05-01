01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

Центр соцобслуживания в ЯНАО признан одним из лучших в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, отделение реабилитации, лечебная физкультура, реабилитация после болезни
Центр соцобслуживания в ЯНАО получил приз за программу «Не один дома» Фото:

Центр социального обслуживания населения Лабытнанги (ЯНАО) вошел в число призеров конкурса «Лучшие практики активного долголетия», организованного автономной некоммерческой организацией (АНО) «Национальные приоритеты». Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«Один из призеров — центр социального обслуживания населения в Лабытнанги. На конкурсе учреждение представило программу реабилитационной помощи на дому «Не один дома», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Конкурсный отбор организован АНО «Национальные приоритеты», совместно с министерством труда и социальной защиты, а также Агентством стратегических инициатив.

Из 689 заявок эксперты выбрали 20, по четырем номинациям. Центр соцобслуживания Лабытнанги с программой «Не один дома» стал одним из шести победителей в номинации «Медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика».

В рамках проекта центр проводит реабилитацию ямальцев, перенесших инсульт, пожилых с нарушениями в речи и передвижении. С участниками проекта комплексно работают логопеды, психологи, специалисты по лечебной физкультуре.

Ранее URA.RU рассказало что ЯНАО занял пятое место в рейтинге с практикой по поддержке социально незащищенных слоев населения. В регионе разработана программа по возмещению инвалидам расходов на технические средства реабилитации.

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Центр социального обслуживания населения Лабытнанги (ЯНАО) вошел в число призеров конкурса «Лучшие практики активного долголетия», организованного автономной некоммерческой организацией (АНО) «Национальные приоритеты». Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Один из призеров — центр социального обслуживания населения в Лабытнанги. На конкурсе учреждение представило программу реабилитационной помощи на дому «Не один дома», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Конкурсный отбор организован АНО «Национальные приоритеты», совместно с министерством труда и социальной защиты, а также Агентством стратегических инициатив. Из 689 заявок эксперты выбрали 20, по четырем номинациям. Центр соцобслуживания Лабытнанги с программой «Не один дома» стал одним из шести победителей в номинации «Медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика». В рамках проекта центр проводит реабилитацию ямальцев, перенесших инсульт, пожилых с нарушениями в речи и передвижении. С участниками проекта комплексно работают логопеды, психологи, специалисты по лечебной физкультуре. Ранее URA.RU рассказало что ЯНАО занял пятое место в рейтинге с практикой по поддержке социально незащищенных слоев населения. В регионе разработана программа по возмещению инвалидам расходов на технические средства реабилитации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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