СМИ раскрыли, когда Финляндия примет решение о вступлении в НАТО

в Финляндии договорились о сроках подачи заявки в НАТО, сообщает СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Финляндия объявит об окончательном решении подать заявку на членство в НАТО 12 мая. Об этом сообщили источники финской газеты Iltalehti.

«Финляндия примет решение подать заявку на членство в НАТО в четверг, 12 мая», — написало издание, ссылаясь на источники из внешней политики и политики безопасности. По информации газеты, финский президент Саули Ниинисте объявит о своем намерении вступить в НАТО до того, как парламентские группы партий проведут заседания в 14:00.

После обращения президента выступят парламентские партии, которые единогласно поддержат инициативу главы, утверждают в издании. Премьер-министр Финляндии Санна Марин, по информации источников, уже одобрила принятое решение по вступлению в Североатлантический альянс.

Ранее зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что страна вступит в НАТО в ближайшие недели. Парламент республики также поддержал это решение большинством голосов. После чего президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению российских военных баз у границ страны. Помимо этого, финский лидер беспокоился о создании рисков эскалации ситуации в Европе из-за вступления страны в альянс.