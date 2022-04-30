30 апреля 2022

Spiegel: Европе придется остановить заводы ради отказа от газа РФ

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Рабочий визит губернатора Свердловской области на производственную площадку Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Свердловская область, Первоуральск, пнтз, металлургия, металлургический завод, первоуральский новотрубный завод, производство
Европе придется остановить заводы, чтобы пережить зиму без газа из РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей поставок из России только при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Все сталелитейные заводы, химические заводы или цементные заводы в ЕС должны будут быть отключены от газа с настоящего момента до конца июля, газовые электростанции почти на весь июль. Это единственный способ достичь промежуточной цели ЕС по заполнению 63 процентов хранилищ к 1 августа. В октябре потребуются дополнительные ограничения для отрасли, чтобы достичь 80-процентного уровня к 1 ноября», — говорится в статье.

Ранее Европе предрекли полтора года мучений в случае эмбарго на газ РФ. Сообщалось, что страны ЕС обладают недостаточным количеством альтернатив, которые бы смогли заменить поставки российского природного газа и не допустить серьезных экономических проблем будущей зимой. Ряд стран уже признала полную зависимость от российских газа и нефти. В частности, в Германии назвали катастрофой решение о возможном эмбарго. В Греции заявили, что антироссийские санкции нанесут больший больший удар по странам ЕС.

Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как писали СМИ, страны-участницы на следующей неделе могут согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций.

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Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей поставок из России только при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Все сталелитейные заводы, химические заводы или цементные заводы в ЕС должны будут быть отключены от газа с настоящего момента до конца июля, газовые электростанции почти на весь июль. Это единственный способ достичь промежуточной цели ЕС по заполнению 63 процентов хранилищ к 1 августа. В октябре потребуются дополнительные ограничения для отрасли, чтобы достичь 80-процентного уровня к 1 ноября», — говорится в статье. Ранее Европе предрекли полтора года мучений в случае эмбарго на газ РФ. Сообщалось, что страны ЕС обладают недостаточным количеством альтернатив, которые бы смогли заменить поставки российского природного газа и не допустить серьезных экономических проблем будущей зимой. Ряд стран уже признала полную зависимость от российских газа и нефти. В частности, в Германии назвали катастрофой решение о возможном эмбарго. В Греции заявили, что антироссийские санкции нанесут больший больший удар по странам ЕС. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как писали СМИ, страны-участницы на следующей неделе могут согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций.
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