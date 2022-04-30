Spiegel: Европе придется остановить заводы ради отказа от газа РФ

01 мая 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

Европе придется остановить заводы, чтобы пережить зиму без газа из РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей поставок из России только при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Все сталелитейные заводы, химические заводы или цементные заводы в ЕС должны будут быть отключены от газа с настоящего момента до конца июля, газовые электростанции почти на весь июль. Это единственный способ достичь промежуточной цели ЕС по заполнению 63 процентов хранилищ к 1 августа. В октябре потребуются дополнительные ограничения для отрасли, чтобы достичь 80-процентного уровня к 1 ноября», — говорится в статье. Ранее Европе предрекли полтора года мучений в случае эмбарго на газ РФ. Сообщалось, что страны ЕС обладают недостаточным количеством альтернатив, которые бы смогли заменить поставки российского природного газа и не допустить серьезных экономических проблем будущей зимой. Ряд стран уже признала полную зависимость от российских газа и нефти. В частности, в Германии назвали катастрофой решение о возможном эмбарго. В Греции заявили, что антироссийские санкции нанесут больший больший удар по странам ЕС. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как писали СМИ, страны-участницы на следующей неделе могут согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей поставок из России только при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Все сталелитейные заводы, химические заводы или цементные заводы в ЕС должны будут быть отключены от газа с настоящего момента до конца июля, газовые электростанции почти на весь июль. Это единственный способ достичь промежуточной цели ЕС по заполнению 63 процентов хранилищ к 1 августа. В октябре потребуются дополнительные ограничения для отрасли, чтобы достичь 80-процентного уровня к 1 ноября», — говорится в статье. Ранее Европе предрекли полтора года мучений в случае эмбарго на газ РФ. Сообщалось, что страны ЕС обладают недостаточным количеством альтернатив, которые бы смогли заменить поставки российского природного газа и не допустить серьезных экономических проблем будущей зимой. Ряд стран уже признала полную зависимость от российских газа и нефти. В частности, в Германии назвали катастрофой решение о возможном эмбарго. В Греции заявили, что антироссийские санкции нанесут больший больший удар по странам ЕС. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как писали СМИ, страны-участницы на следующей неделе могут согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций.