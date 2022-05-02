РИА «Новости»: ВСУ нарушили режим тишины у «Азовстали»

02 мая 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

Со стороны «Азовстали» слышны выстрелы и взрывы, сообщает корреспондент РИА «Новости» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина нарушила режим тишину у металлургического комбината «Азовсталь». Об этом сообщил представитель внутренних войск МВД Донецкой народной республики. Со стороны украинских позиций начался обстрел. «Украинская сторона начала нарушать режим тишины и пришлось принимать ответные действия. Боятся ответственности за свои преступления, которые они совершают уже восемь лет», — цитирует представителя МВД ДНР РИА «Новости». Выстрелы и взрывы снарядов слышны неподалеку от территории завода, сообщает корреспондент агентства с места событий. Ранее Минобороны РФ объявило «режим тишины» на заводе «Азовсталь» и отвело подразделения российской армии на безопасное расстояние. До этого там забаррикадировались боевики нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) и наемники. Режим тишины был объявлен, чтобы мирные жители могли покинуть территорию комбината. Президент РФ Владимир Путин отменил штурм «Азовстали», дабы не рисковать жизнями российских солдат. Вместо этого он поручил заблокировать завод, чтобы его не смогли покинуть засевшие там националисты. По данным штаба территориальной обороны ДНР, территорию «Азовстали» покинули 214 мирных жителей, в том числе 33 ребенка. Эвакуированные люди сообщали, что националисты удерживали их и не сообщали о гуманитарных коридорах, передает телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация и помощь жителям Донбасса, страдающих от действий Киева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украина нарушила режим тишину у металлургического комбината «Азовсталь». Об этом сообщил представитель внутренних войск МВД Донецкой народной республики. Со стороны украинских позиций начался обстрел. «Украинская сторона начала нарушать режим тишины и пришлось принимать ответные действия. Боятся ответственности за свои преступления, которые они совершают уже восемь лет», — цитирует представителя МВД ДНР РИА «Новости». Выстрелы и взрывы снарядов слышны неподалеку от территории завода, сообщает корреспондент агентства с места событий. Ранее Минобороны РФ объявило «режим тишины» на заводе «Азовсталь» и отвело подразделения российской армии на безопасное расстояние. До этого там забаррикадировались боевики нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) и наемники. Режим тишины был объявлен, чтобы мирные жители могли покинуть территорию комбината. Президент РФ Владимир Путин отменил штурм «Азовстали», дабы не рисковать жизнями российских солдат. Вместо этого он поручил заблокировать завод, чтобы его не смогли покинуть засевшие там националисты. По данным штаба территориальной обороны ДНР, территорию «Азовстали» покинули 214 мирных жителей, в том числе 33 ребенка. Эвакуированные люди сообщали, что националисты удерживали их и не сообщали о гуманитарных коридорах, передает телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация и помощь жителям Донбасса, страдающих от действий Киева.