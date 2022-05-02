На трассе Екатеринбург — Курган ввели ограничения из-за пожаров 02 мая 2022 в 23:38 Размер текста - 17 + На трассе Екатеринбург-Курган вновь ввели ограничения из-за пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральной трассе Екатеринбург — Курган вновь ввели ограничения из-за разбушевавшихся пожаров вдоль проезжей части. Сообщает ГИБДД Курганской области. «В связи с ограничением видимости дороги на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган с 323 по 331 километры (район Иковка — Чашинский) организовано реверсивное движение транспорта», — написано в информации на официальной странице ведомства во «ВКонтакте». Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют жителям региона, которые планируют в ближайшее ехать на машине в Свердловскую область, заранее продумать пути объезда. Либо воздержаться от поездки. Ранее URA.RU сообщало, что первого мая трасса Курган — Екатеринбург из-за пожаров была перекрыта. В связи с ограничением видимости на границе Кетовского и Каргапольского районов организовано реверсивное движение транспорта. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» . На федеральной трассе Екатеринбург — Курган вновь ввели ограничения из-за разбушевавшихся пожаров вдоль проезжей части. Сообщает ГИБДД Курганской области. «В связи с ограничением видимости дороги на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган с 323 по 331 километры (район Иковка — Чашинский) организовано реверсивное движение транспорта», — написано в информации на официальной странице ведомства во «ВКонтакте». Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют жителям региона, которые планируют в ближайшее ехать на машине в Свердловскую область, заранее продумать пути объезда. Либо воздержаться от поездки. Ранее URA.RU сообщало, что первого мая трасса Курган — Екатеринбург из-за пожаров была перекрыта. В связи с ограничением видимости на границе Кетовского и Каргапольского районов организовано реверсивное движение транспорта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям