02 мая 2022

На трассе Екатеринбург — Курган ввели ограничения из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, гибдд, дпс, въезд в город
На трассе Екатеринбург-Курган вновь ввели ограничения из-за пожаров Фото:

На федеральной трассе Екатеринбург — Курган вновь ввели ограничения из-за разбушевавшихся пожаров вдоль проезжей части. Сообщает ГИБДД Курганской области.

«В связи с ограничением видимости дороги на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган с 323 по 331 километры (район Иковка — Чашинский) организовано реверсивное движение транспорта», — написано в информации на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют жителям региона, которые планируют в ближайшее ехать на машине в Свердловскую область, заранее продумать пути объезда. Либо воздержаться от поездки.

Ранее URA.RU сообщало, что первого мая трасса Курган — Екатеринбург из-за пожаров была перекрыта. В связи с ограничением видимости на границе Кетовского и Каргапольского районов организовано реверсивное движение транспорта.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан».

На федеральной трассе Екатеринбург — Курган вновь ввели ограничения из-за разбушевавшихся пожаров вдоль проезжей части. Сообщает ГИБДД Курганской области. «В связи с ограничением видимости дороги на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган с 323 по 331 километры (район Иковка — Чашинский) организовано реверсивное движение транспорта», — написано в информации на официальной странице ведомства во «ВКонтакте». Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют жителям региона, которые планируют в ближайшее ехать на машине в Свердловскую область, заранее продумать пути объезда. Либо воздержаться от поездки. Ранее URA.RU сообщало, что первого мая трасса Курган — Екатеринбург из-за пожаров была перекрыта. В связи с ограничением видимости на границе Кетовского и Каргапольского районов организовано реверсивное движение транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...