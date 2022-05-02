Чехия не готова выполнять ультиматум Путина

03 мая 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Чехия не готова платить за газ в российской валюте Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Прага не готова платить за российский природный газ рублями, а также страна будет намерена отказаться от закупок российской нефти к концу текущего года при определенных условиях. Об этом заявил глава Минпромторга Йозеф Сикела. «Чехия и далее намерена платить за газ в евро, тем более что большую его часть мы закупаем на западноевропейских биржах. Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ, является энергетическая компания ?ЕZ, которая платит и далее будет платить в евро», — сказал Сикела журналистам по окончании встречи в Брюсселе министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики, передает РИА «Новости». По словам министра, страна готова поддержать предложение о прекращении, к концу текущего года закупок нефти из России странами Евросоюза. Но только в случае, если будут реализованы планы о совместных закупках энергетического сырья, а также, если Евросоюз будет располагать определенными резервами. Ранее Россия потребовала, чтобы недружественные страны покупали газ за рубли. Такое требование выдвинул президент России Владимир Путин в ответ на антироссийские санкции. В список попали такие страны, как — Британия, Канада, США, Украина и государства Евросоюза. Газпром уже приостановил поставки газа в Польшу, Болгарию, Данию. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Прага не готова платить за российский природный газ рублями, а также страна будет намерена отказаться от закупок российской нефти к концу текущего года при определенных условиях. Об этом заявил глава Минпромторга Йозеф Сикела. «Чехия и далее намерена платить за газ в евро, тем более что большую его часть мы закупаем на западноевропейских биржах. Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ, является энергетическая компания ?ЕZ, которая платит и далее будет платить в евро», — сказал Сикела журналистам по окончании встречи в Брюсселе министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики, передает РИА «Новости». По словам министра, страна готова поддержать предложение о прекращении, к концу текущего года закупок нефти из России странами Евросоюза. Но только в случае, если будут реализованы планы о совместных закупках энергетического сырья, а также, если Евросоюз будет располагать определенными резервами. Ранее Россия потребовала, чтобы недружественные страны покупали газ за рубли. Такое требование выдвинул президент России Владимир Путин в ответ на антироссийские санкции. В список попали такие страны, как — Британия, Канада, США, Украина и государства Евросоюза. Газпром уже приостановил поставки газа в Польшу, Болгарию, Данию.