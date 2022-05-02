Чехия не готова выполнять ультиматум Путина

Прага не готова платить за российский природный газ рублями, а также страна будет намерена отказаться от закупок российской нефти к концу текущего года при определенных условиях. Об этом заявил глава Минпромторга Йозеф Сикела.
«Чехия и далее намерена платить за газ в евро, тем более что большую его часть мы закупаем на западноевропейских биржах. Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ, является энергетическая компания ?ЕZ, которая платит и далее будет платить в евро», — сказал Сикела журналистам по окончании встречи в Брюсселе министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики, передает РИА «Новости».
По словам министра, страна готова поддержать предложение о прекращении, к концу текущего года закупок нефти из России странами Евросоюза. Но только в случае, если будут реализованы планы о совместных закупках энергетического сырья, а также, если Евросоюз будет располагать определенными резервами.
Ранее Россия потребовала, чтобы недружественные страны покупали газ за рубли. Такое требование выдвинул президент России Владимир Путин в ответ на антироссийские санкции. В список попали такие страны, как — Британия, Канада, США, Украина и государства Евросоюза. Газпром уже приостановил поставки газа в Польшу, Болгарию, Данию.
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