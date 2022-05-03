Украина разочаровалась в НАТО

Украина не отказалась от намерения вступить в НАТО Фото: Василий Заболотных © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины разочаровались в НАТО из-за недостаточных объемов помощи Киеву со стороны альянса. С таким заявлением выступила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции страны Ольга Стефанишина. При это Украина не отказывается от намерений вступить в альянс.

«Сообщения НАТО по Украине были немного разочаровывающими, и, конечно, мы ожидали большего», — сказала Стефанишина в интервью испанской газете El País, передает ТАСС. Она считает, что в связи с этим, президент Украины Владимир Зеленский «имеет полное право на критику». По ее словам, Украина при этом не отказалась и не отложила намерения о вступлении в НАТО.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что вступление Украины в НАТО пока не представляется возможным. Зеленский сообщал о готовности отказа от членства в НАТО, если Россия выведет войска из Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Украина «пытается тянуть время», ставя условия РФ и обращаясь за помощью к НАТО, пишет «Национальная служба новостей». Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. До начала спецоперации на Украине Россия просила США и НАТО предоставить гарантии безопасности, среди которых было требование не включать Украину в состав альянса, но они отказались подписывать документ.

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