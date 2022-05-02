В Венгрии заявили, что не откажутся от российских газа и нефти

02 мая 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

Венгрия не поддерживает эмбарго на поставки российской нефти. Об этом заявил официальный представитель правительства страны Золтан Ковач. У себя в соцсетях он опроверг заявление немецкого телеканала ZDF, который ранее сообщил, что Будапешт поддержал запрет на поставки нефти из РФ. «Нет, дорогие редакторы ZDF, Венгрия „не отступила от своего вето“. Фактически позиция Венгрии в отношении нефтегазовых санкций против России осталась неизменной: мы их не поддерживаем», — написал Золтан Ковач. Ранее немецкий телеканала ZDF сообщил, что Будапешт, Братислава и Вена решили отозвать свое вето на эмбарго Евросоюза в отношении нефти из России. СМИ ссылалось на свой источник — высокопоставленного дипломата ЕС. До этого Словакия и Венгрия были против введения эмбарго на нефть из РФ из-за зависимости от поставок топлива, сообщает «Национальная служба новостей». Некоторые страны стали отказываться от газа и нефти из России после начала спецоперации на Украине. Также против РФ ввели санкции. Российские власти заявляли, что ограничения влияют также и на государства, которые принимают их. Так, в США выросли цены на бензин, и увеличилась инфляция после отказа от российского газа и нефти. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от энергоресурсов из России ударил по миллионам европейских и американских граждан. Международный валютный фонд предсказал, что Европа сможет прожить без российского газа не более шести месяцев.