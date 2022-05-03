Bloomberg: Россия смогла избежать дефолта в последний день

РФ успешно перевела 650 млн долларов по госдолгу и избежала дефолта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия успешно перевела 650 миллионов долларов по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Об этом сообщает Bloomberg. По информации агентства, средства дошли до адресатов за 11 часов до истечения крайнего срока погашения долга.

«Крупные международные клиринговые центры получили и обработали платежи [России] по еврооблигациям, подлежащим погашению в 2022 и 2042 годах», — говорится в материале. Также сообщается, что три инвестора сообщили агентству на условиях анонимности о поступлении выплат в их банки-депозитарии. Речь идет о 650 миллионах долларов, перечислив которые «Россия избежала технического дефолта».

По словам авторов, перевод «запутался в широкомасштабных санкциях», но средства дошли до адресатов за 11 часов до истечения крайнего срока погашения. Следующие платежи по облигациям с погашением в 2026 и 2036 годах должны быть произведены 27 мая.

Ранее Bloomberg писал, что российская транзакция по евробрендам осложнена из-за антироссийских санкций. Авторы утверждали, что кредиторы не могут получить выплату по госдолгу от РФ. 29 апреля в Минфине РФ сообщили, что осуществили выплаты по суверенным еврооблигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в долларах США. Эта мера защитила Россию от дефолта, отмечали в министерстве. Минфин США одобрит выплату по российским евробондам в долларах за счет внутренних резервов, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Bloomberg.

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