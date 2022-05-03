Французский сыр будут производить в ЯНАО по российской технологии

Первая партия рокфора будет готова в следующем месяце Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) дали старт производству французского сыра с голубой плесенью рокфор. Его изготовлением из местного сырья по российской технологии занялся СПК «Ямальский», сообщается в telegram-канале «Ямал. Официально».

«СПК „Ноябрьский“ к своей „сырной тарелке“ из 25 видов твердых, полутвердых и мягких сыров в ближайшее время добавит рокфор — мягкий сыр с благородной голубой плесенью», — написано в telegram «Ямал. Официально». Уточняется, что на предприятии работают с российским сырьем и по отечественным технологиям.

Первая партия будет готова уже через месяц. Сейчас же сыр зреет под контролем технологов. СПК «Ноябрьский» планируют и дальше расширять свою линейку сыров. Следующими будут налаживать производство горгонзолы и камамбера.

Ранее URA.RU сообщало, что сельхозкомплекс «Ноябрьский» планирует увеличить производство сыра. Сейчас предприятие способно производить около 450 килограммов данного вида продукции ежемесячно.