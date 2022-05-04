Свердловские фармацевты назвали бюджетные седативные препараты

Российские производители закроют потребность горожан в лекарствах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Екатеринбурга жалуются, что в аптеках города кончаются импортные препараты, которые выписывают при неврологических расстройствах. Речь идет о седативных (успокоительных — прим.ред.) лекарствах. Екатеринбургский фармацевт Ирина в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU пояснила, что горожанам не нужно паниковать, так как в России зарегистрировано значительное число отечественных аналогов с похожим действием.

«Горожане раскупают зарубежные успокоительные препараты. Я думаю, что такой ажиотаж ничем не оправдан. Отечественные препараты спокойно заменят европейские. Да и цена на отечественные препараты невысокая», — отметила медик.

Российские производители закроют потребность горожан в данных препаратах. «Тот же Пустырник производит „Ивановская фармацевтическая фабрика“, Валидол производит „Фармстандарт“. Популярный препарат Афобазол также производит российская компания „Фармстандарт“, а настойку Валерианы производит „Тульская Фарм Фабрика“», — говорит Ирина.

Фармацевт напоминает, что препараты неврологического спектра назначает только врач. Редакция URA.RU направила запрос в Минздрав РФ. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в аптеках Екатеринбурга стремительно раскупают популярные импортные обезболивающие. Речь идет о нескольких препаратах: содержащих парацетамол «Панадоле» и «Эффералгане» французской компании Upsa и препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей».

На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците.

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