В Курганскую область придут заморозки

В Курганской области с 5 по 7 мая может похолодать до -5 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.
«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 05-07 мая местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. <…> 07.05.2022, ночь: -5 градусов», — указано на сайте.
Днем 5 мая, по данным синоптиков, потеплеет до +24 градусов. Также в эти дни ожидаются сильные порывы ветра: 5 мая они могут достигнуть 14 метров в секунду, 6 мая — 18 метров в секунду, 7 мая — 13 метров в секунду. Помимо этого 5 и 6 мая ожидается небольшой дождь.
Ранее стало известно, что заморозки придут в Челябинскую область. По прогнозу синоптиков в регионе могло похолодать до -7 градусов.
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В Курганской области с 5 по 7 мая может похолодать до -5 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. <…> 05-07 мая местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. <…> 07.05.2022, ночь: -5 градусов», — указано на сайте. Днем 5 мая, по данным синоптиков, потеплеет до +24 градусов. Также в эти дни ожидаются сильные порывы ветра: 5 мая они могут достигнуть 14 метров в секунду, 6 мая — 18 метров в секунду, 7 мая — 13 метров в секунду. Помимо этого 5 и 6 мая ожидается небольшой дождь. Ранее стало известно, что заморозки придут в Челябинскую область. По прогнозу синоптиков в регионе могло похолодать до -7 градусов.