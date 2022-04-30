В Челябинскую область придут ночные семиградусные морозы

Ожидаются заморозки в воздухе на поверхности почвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь на 2 мая в Челябинскую область придут заморозки до минус 7 градусов. Но уже днем температура воздуха прогреется до 14 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

«В ночь на понедельник, 2 мая, ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя, в горах со снегом. В горах и низинах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от минус 2 до минус 7градусов», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха от 9 до 14 градусов. Ветер северо-западный и западный от 6 до 11 метров в секунду. Порывы ветра ночью до 14 метров в секунду, а днем до 17.

Тем временем в большинстве районов области сохраняется высокая опасность природных пожаров. По региональной шкале — 4 класс горимости леса, подчеркнули метеорологи.