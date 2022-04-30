30 апреля 2022
29 апреля 2022

В Челябинскую область придут ночные семиградусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, погода, заморозки, иней, ветка дерева, холод
Ожидаются заморозки в воздухе на поверхности почвы Фото:

В ночь на 2 мая в Челябинскую область придут заморозки до минус 7 градусов. Но уже днем температура воздуха прогреется до 14 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

«В ночь на понедельник, 2 мая, ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя, в горах со снегом. В горах и низинах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от минус 2 до минус 7градусов», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха от 9 до 14 градусов. Ветер северо-западный и западный от 6 до 11 метров в секунду. Порывы ветра ночью до 14 метров в секунду, а днем до 17.

Тем временем в большинстве районов области сохраняется высокая опасность природных пожаров. По региональной шкале — 4 класс горимости леса, подчеркнули метеорологи.

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В ночь на 2 мая в Челябинскую область придут заморозки до минус 7 градусов. Но уже днем температура воздуха прогреется до 14 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра. «В ночь на понедельник, 2 мая, ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя, в горах со снегом. В горах и низинах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от минус 2 до минус 7градусов», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха от 9 до 14 градусов. Ветер северо-западный и западный от 6 до 11 метров в секунду. Порывы ветра ночью до 14 метров в секунду, а днем до 17. Тем временем в большинстве районов области сохраняется высокая опасность природных пожаров. По региональной шкале — 4 класс горимости леса, подчеркнули метеорологи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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