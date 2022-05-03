В Курганской области открыли пункты приема помощи для погорельцев

Пункты приема помощи погорельцам СНТ «Малиновка» открыты в Кургане и трех районах области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главное управление соцзащиты населения Курганской области открыло пункты приема помощи для пострадавших от пожаров в дачном поселке «Малиновка». Они расположены в Кургане и в трех района области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Неравнодушных к чужой беде жителей региона ждут с понедельника по пятницу, с 8:00 до 16:00 по следующим адресам: Центр социального обслуживания населения по городу Кургану: ул. Красина, 70, тел.: 8(3522) 41-12-71; ул. Пролетарская, 78, тел.: 8(3522) 23-67-26; Курганский центр социальной помощи семье и детям: ул. Ленина, 48, тел.: 8(3522) 23-11-98; ул. Алексеева, 4, тел.: 8(3522) 47-06-00; Комплексный центр социального обслуживания населения в с. Кетово, ул. Красина, 12, тел.: 8(35231) 2-31-74; Белозерский филиал Комплексного центра социального обслуживания населения в с. Белозерское, ул. Советская, 24, тел.: 8(35232) 2-94-73; Варгашинский филиал Комплексного центра социального обслуживания населения в р. п. Варгаши, ул. Комсомольская, 2, тел.: 8(35233) 2-07-59», — говорится в сообщении на сайте правительства Курганской области.

По данным специалистов, погорельцам требуются мебель и бытовая техника, постельное белье, одежда для взрослых и детей, средства гигиены. Задать вопросы по оказанию помощи можно по телефонам: 054 (с городского), 41-36-06, 46-38-26.

В конце апреля в Курганской области из-за ландшафтных пожаров был объявлен режим ЧС. В результате крупного пожара в СНТ «Малиновка» под Курганом сгорело 55 домов. Несколько семей с детьми остались без единственного жилья. Губернатор Вадим Шумков сообщил, что погорельцы получат от 100 до 300 тысяч рублей компенсации.

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