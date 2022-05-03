Дополнительные ограничения ввели на трассе Екатеринбург — Курган

03 мая 2022 в 09:49 Размер текста - 17 +

Ограничения на трассе связаны с пожарами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральной трассе Екатеринбург — Курган из-за пожаров ввели реверсивное движение на еще одном участке. Об этом 3 мая сообщили представители курганского УГИБДД. «В километре от перекрестка с круговым движением „автодорога ‚Иртыш‘ — автодорога Екатеринбург — Шадринск — Курган — автодорога в сторону села Просвета (с 347 по 355 километры)“ вновь организовано реверсивное движение. Инспекторы ДПС <…> сопровождают колонны транспортных средств, соблюдая меры безопасности в местах открытого огня и сильного задымления», — указано в посте, размещенном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ограничения связаны с тем, что ландшафтные и лесные пожары создают угрозу безопасности дорожного движения. По данным ГИБДД, огонь, сильное задымление и порывы метра до 15 м/с привели к ограничению видимости возле Кургана. Представители ГИБДД попросили водителей двигаться в зоне задымления с минимальной скоростью, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и не совершать выезды на полосу встречного движения. Ранее аналогичные ограничения ввели на другом участке трассы. Тогда реверсивное движение организовали на участке с 323 по 331 км. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

На федеральной трассе Екатеринбург — Курган из-за пожаров ввели реверсивное движение на еще одном участке. Об этом 3 мая сообщили представители курганского УГИБДД. «В километре от перекрестка с круговым движением „автодорога ‚Иртыш‘ — автодорога Екатеринбург — Шадринск — Курган — автодорога в сторону села Просвета (с 347 по 355 километры)“ вновь организовано реверсивное движение. Инспекторы ДПС <…> сопровождают колонны транспортных средств, соблюдая меры безопасности в местах открытого огня и сильного задымления», — указано в посте, размещенном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ограничения связаны с тем, что ландшафтные и лесные пожары создают угрозу безопасности дорожного движения. По данным ГИБДД, огонь, сильное задымление и порывы метра до 15 м/с привели к ограничению видимости возле Кургана. Представители ГИБДД попросили водителей двигаться в зоне задымления с минимальной скоростью, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и не совершать выезды на полосу встречного движения. Ранее аналогичные ограничения ввели на другом участке трассы. Тогда реверсивное движение организовали на участке с 323 по 331 км.