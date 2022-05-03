Центр Кургана перекроют из-за репетиций парада

Из-за репетиций парада Победы в Кургане перекроют центральные улицы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 5 и 7 мая будут перекрыты центральные улицы. Причина — репетиции парада Победы. Информация размещена на официальном сайте городской администрации.

«На время проведения репетиций — с 17:00 до 19:00 движение транспорта по улице Гоголя на участке от Ленина до Томина и по улице Комсомольской от Пушкина до Гоголя будет закрыто. Автобусы и транспорт в это время будут двигаться в объезд», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее URA.RU писало, что по улицам Кургана 9 мая торжественно провезут копию Знамени Победы. В День Победы по центральной площади пройдет военная техника. С 11:00 до 22:00 на главной сцене города будут идти концерты. Всего 9 мая в Кургане будут организованы 36 праздничных площадок.