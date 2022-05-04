Проезд по трассе Екатеринбург-Тюмень ограничили почти на 2 месяца

04 мая 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Негабаритная техника не сможет проезжать по путепроводу на протяжении почти двух месяцев (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для негабаритного транспорта ограничили движение по участку федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень, вплоть до 29 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «С 4 мая по 29 июня на участке трассы федерального значения Р-351 Екатеринбург- Тюмень (км 124) вводится временное ограничение движения для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,5 метров. Оно действует на путепроводе через железную и автомобильную дороги», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор». Там пояснили, что запрет направлен на обеспечение безопасности. Также в период его действия водители смогут оформить разрешения на перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза. Ранее агентство писало, что правительство РФ выделило 34 млрд рублей на строительство и реконструкцию крупных трасс. В их число вошел маршрут Европа — Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, и Тюмень. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Для негабаритного транспорта ограничили движение по участку федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень, вплоть до 29 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «С 4 мая по 29 июня на участке трассы федерального значения Р-351 Екатеринбург- Тюмень (км 124) вводится временное ограничение движения для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,5 метров. Оно действует на путепроводе через железную и автомобильную дороги», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор». Там пояснили, что запрет направлен на обеспечение безопасности. Также в период его действия водители смогут оформить разрешения на перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза. Ранее агентство писало, что правительство РФ выделило 34 млрд рублей на строительство и реконструкцию крупных трасс. В их число вошел маршрут Европа — Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, и Тюмень.