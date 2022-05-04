Кириенко посетил штаб поддержки жителей Донбасса в Ростове

Кириенко посетил в Ростове-на-Дону штаб по оказанию помощи жителям Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил штаб в Ростове-на-Дону, в котором собирают гумпомощь для жителей ДНР и ЛНР. Вместе с ним штаб волонтерского движения #МыВместе посетил губернатор области Василий Голубев.

«Вы одними из первых пришли на помощь людям, вместе с другими волонтерами основали штаб, взяли на себя сложнейшую кропотливую работу с гуманитарной помощью. Спасибо вам большое за ваш труд — вы наши герои», — передает ТАСС слова Кириенко, сказанные им при посещении штаба.

Поезд из 72 вагонов доставит жителям Донбасса более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи. «Ребята рассказали о работе штаба, показали процесс разгрузки, фасовки и формирования гуманитарной помощи. Всего за время работы Штаба со всей России поступило более 2 447 тонн гуманитарного груза», — написал Голубев в своем telegram-канале.

Ранее Кириенко заявил, что Россия сделает все, чтобы идеи нацистской идеологии не смогли процветать нигде в мире. «Наш народ, наша страна точно сделает все, для того чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире», — сказал он. В апреле «Единая Россия» открыла в региональных общественных приемных центры правовой поддержки для беженцев. Там жителям ДНР и ЛНР помогают с восстановлением документов, поиском родственников, посещением врачей и обучением детей.

Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса от геноцида, а также для демилитаризации и денацификации соседней страны.

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