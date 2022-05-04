Захарова оценила последствия членства Швеции и Финляндии в НАТО

04 мая 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Захарова рассказала, чем обернется членство Финляндии и Швеции в НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Финляндия и Швеция в случае вступления в НАТО превратятся в пространство противостояния альянса и России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений», — рассказала Захарова в интервью испанской газете ABC. Официальный представитель еще раз поинтересовалась, действительно ли к этому «стремятся народы Швеции и Финляндии». Финляндия собирается в ближайшее время отправить заявку на членство в НАТО. О намерении вступить в альянс также заявляли в Швеции. Зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что страна вступит в НАТО в ближайшие недели. Парламент страны также одобрил это решение. Ранее Захарова предостерегла страны от вступления в организацию. Она считает, что это не укрепит безопасность Финляндии и Швеции. Президент Финляндии Саули Ниинисте признал, что вступление в альянс приведет к сосредоточению российских баз на границе страны. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что его страна может наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Финляндия и Швеция в случае вступления в НАТО превратятся в пространство противостояния альянса и России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений», — рассказала Захарова в интервью испанской газете ABC. Официальный представитель еще раз поинтересовалась, действительно ли к этому «стремятся народы Швеции и Финляндии». Финляндия собирается в ближайшее время отправить заявку на членство в НАТО. О намерении вступить в альянс также заявляли в Швеции. Зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что страна вступит в НАТО в ближайшие недели. Парламент страны также одобрил это решение. Ранее Захарова предостерегла страны от вступления в организацию. Она считает, что это не укрепит безопасность Финляндии и Швеции. Президент Финляндии Саули Ниинисте признал, что вступление в альянс приведет к сосредоточению российских баз на границе страны. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что его страна может наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.