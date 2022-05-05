Глава Евросовета раскрыл сроки и условия вступления Украины в ЕС

Для вступления в Евросоюз Украине нужно соблюсти ряд условий Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Европейская комиссия приняла заявку Украины на вступление в Евросоюз и может дать ответ на нее уже в июне. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы получили заявку и поручили Еврокомиссии предоставить свои выводы — обычно это длится 8-9 месяцев. Цель комиссии состоит в том, чтобы опубликовать выводы (решение, — прим. ред.) в июне. Я проконсультируюсь со всеми, чтобы оценить, когда и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы», — отметил он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Для вступления в Евросоюз Украине нужно соблюсти ряд условий. «Вопрос членства связан с общим подходом к фундаментальным элементам — верховному праву, независимости правосудия, борьбе с коррупцией, единому рынку, экономическим реформам. Европейский совет будет ответственен за разъяснение того, как мы будем решать тему расширения, потому что это геополитический вопрос для будущего Европы и ее безопасности», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заполнил заявку на вступление в Евросоюз 18 апреля. Замглавы офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина надеется получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне. Однако процесс вступления в ЕС может занять 20 лет из-за уровня жизни и коррупции в стране, считает член Федерального совета Австрии и спикер в парламентском клубе Австрийской партии свободы по вопросам внешней политики, Европы и сотрудничества Йоханнес Хюбнер. Экс-представитель Восточной Англии в Европейском парламенте Эндрю Дафф заявлял, что Украина может вступить в Евросоюз только на пониженных правах,, а не как полноправный участник. Причиной этого также является безопасность Европы.

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