В Кремле раскрыли позицию Путина по штурму «Азовстали»

05 мая 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Владимир Путин приказал не штурмовать предприятие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин, являясь главнокомандующим, на данный момент не считает нужным отдавать приказ о штурме «Азовстали». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент дал приказ воздерживаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующего не озвучено», — сообщил Песков. Информацию он озвучил на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля отметил, что сейчас продолжает блокировка завода. «В эти дни работают гуманитарные коридоры», — добавил он. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля, ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей от обстрелов ВСУ и националистов. В ходе спецоперации российские военные полностью зачистили территорию Мариуполя от нацбатов. Оставшиеся националисты забаррикадировались на предприятии «Азовсталь». Планировался штурм данной территории, однако в последний момент президент России Владимир Путин отменил приказ. Это сделано для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения, которое удерживается националистами. Теперь националисты, заблокированные на предприятии, предложили обменять 15 гражданских на тонну продуктов и лекарства. Таким образом, они оценивают жизнь насильно удерживаемых мирных граждан в 66 килограмм еды, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент РФ Владимир Путин, являясь главнокомандующим, на данный момент не считает нужным отдавать приказ о штурме «Азовстали». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент дал приказ воздерживаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующего не озвучено», — сообщил Песков. Информацию он озвучил на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля отметил, что сейчас продолжает блокировка завода. «В эти дни работают гуманитарные коридоры», — добавил он. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля, ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей от обстрелов ВСУ и националистов. В ходе спецоперации российские военные полностью зачистили территорию Мариуполя от нацбатов. Оставшиеся националисты забаррикадировались на предприятии «Азовсталь». Планировался штурм данной территории, однако в последний момент президент России Владимир Путин отменил приказ. Это сделано для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения, которое удерживается националистами. Теперь националисты, заблокированные на предприятии, предложили обменять 15 гражданских на тонну продуктов и лекарства. Таким образом, они оценивают жизнь насильно удерживаемых мирных граждан в 66 килограмм еды, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.