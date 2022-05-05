Вячеслав Володин заявил, что нацисты заманивали людей на завод Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Националисты, заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, предложили обменять 15 гражданских на тонну продуктов и лекарства, таким образом, оценив жизнь человека в 66 килограмм еды. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Сначала они заманили людей на завод, затем — прикрываясь ими как живым щитом, отсиживались, а теперь — хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 кг. Хуже могло быть только людоедство — съесть заложников», — написал он в своем telegram-канале, озаглавив свой пост «66,6 кг за жизнь человека».

Володин также отметил, что происходящее — «типичное поведение террористов». Он поинтересовался, как теперь отреагируют те, кто защищал нацистов.

О том, что члены националистической организации «Азов» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ), заблокированные в Мариуполе, хотят получить тонну продуктов и лекарства в обмен на 15 пленных мирных граждан, стало известно 5 мая. Нацисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, несмотря на открытые российскими войсками гуманитарные коридоры для гражданских.

Бывшие пленники ранее рассказали, что запасы продуктов на «Азовстали» на исходе, уточняет телеканал 360. Нацбатальоны заранее завезли на комбинат сухпайки, консервы и воду, не рассчитывая на большое количество заложников. В подземных помещениях завода могут находиться еще более 200 мирных граждан, отмечает «Национальная служба новостей».

Россия начала на Украине спецоперацию 24 февраля, в ходе которой полностью зачистила территорию Мариуполя от нацбатов. Город перешел под контроль российской армии в апреле. Оставшиеся националисты забаррикадировались на предприятии «Азовсталь». Планировался штурм данной территории, однако в последний момент президент России Владимир Путин отменил приказ. Это сделано для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения, которое удерживается националистами.

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