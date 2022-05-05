Свердловского экс-депутата оштрафовали за дискредитацию армии РФ

В свердловское заксо Фамиев проходил от «КПРФ» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Экс-депутата свердловского заксобрания Нафика Фамиева на 35 тысяч рублей за действия, направленные на дискредитацию армии РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе екатеринбургского Чкаловского районного суда.

«Нафика Фамиева оштрафовали на 35 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ [„Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ“]», — рассказали в пресс-службе. В своих соцсетях Фамиев публиковал фейковые заявления, дискредитирующие армию России.

Помимо данного штрафа, на Фамиева составлено еще два протокола. Их суд рассмотрит 20 мая. С 2002 по 2009 год Фамиев был депутатом Екатеринбургской гордумы. В 2011 от избрался в региональное заксобрание от «КПРФ», а в 2016 году вышел из партии.

После начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации РФ, в соцсетях начали публиковаться фейки о российских войсках. На этом фоне Госдума РФ приняла решение ужесточить наказание за распространение недостоверной информации. Виновных могут приговорить к лишению свободы до 15 лет. По этой причине 28 марта Роскомнадзор заблокировал сайт издания It’s My City в Екатеринбурге. Также в прокуратуру вызывали и директора интернет-газеты Znak.com Аксану Панову.