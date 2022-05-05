В Приднестровье нашли единственный выход из конфликта с Молдавией

05 мая 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Договор между Приднестровьем и Молдовой мог бы поставить точку в затянувшемся конфликте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между Приднестровьем и Молдавией мог бы поставить точку в затянувшемся региональном конфликте. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. «Мы сторонники добрососедских отношений. География для нас определяет очень многое, потому мы хотим обеспечить максимально взаимовыгодные отношения и с Молдовой, и с Украиной. При этом понятно, что с Молдовой мы абсолютно разные: разные народы, разная идентичность, разные векторы развития, разные герои и символы и, очевидно, разное будущее», — отметил он в прямом эфире телеканала «Россия 24» По его словам, Приднестровье рассчитывает на то, что руководство Молдовы и Украины не допустит скатывания региональной обстановки к военной эскалации. «Пока нет оснований говорить, что молдавская сторона какими-то форсированными темпами занимается дестабилизацией», — отметил он. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину, такого же мнения придерживается и МИД. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между Приднестровьем и Молдавией мог бы поставить точку в затянувшемся региональном конфликте. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. «Мы сторонники добрососедских отношений. География для нас определяет очень многое, потому мы хотим обеспечить максимально взаимовыгодные отношения и с Молдовой, и с Украиной. При этом понятно, что с Молдовой мы абсолютно разные: разные народы, разная идентичность, разные векторы развития, разные герои и символы и, очевидно, разное будущее», — отметил он в прямом эфире телеканала «Россия 24» По его словам, Приднестровье рассчитывает на то, что руководство Молдовы и Украины не допустит скатывания региональной обстановки к военной эскалации. «Пока нет оснований говорить, что молдавская сторона какими-то форсированными темпами занимается дестабилизацией», — отметил он. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину, такого же мнения придерживается и МИД.