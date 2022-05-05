В Кургане появился новый символ Победы

В центре Кургана появился новый рисунок (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На телекоммуникационном шкафу в Кургане нарисовали новый символ Победы — пожилую женщину, которая отказалась менять советский флаг на продукты у украинских военных. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила жительница города Светлана Диканова.

«Теперь и в Кургане есть „Бабушка с флагом“», — подписала фотографии Диканова. В разговоре с корреспондентом URA.RU жительница города уточнила, что арт-объект увидела на перекрестке улиц Володарского и Куйбышева.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган-Екатеринбург появилась деревянная скульптура пожилой женщины, которая отказалась менять советский флаг на продукты у украинских военных. Фигура приветствует водителей у остановки «Поселок Илецкий». Видео, на котором военные Украины растоптали красный флаг во время встречи с этой бабушкой, опубликовали в сети в начале апреля.

Специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины Россия проводит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркивали, что безусловный приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

Обновлено в 20:27: на сайте администрации Кургана указано, что в городе два распределительных шкафа в Кургане украсили новые граффити. Это совместный проект мэрии, детской художественной школы им. В.Ф.Илюшина. На втором объекте на пересечении улиц Куйбышева и Комсомольской нарисовали красную звезду и белого голубя, как символ мира.

Жительница Кургана заметила новый арт-объект в центре города Фото: Светлана Диканова, «ВКонтакте»

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам