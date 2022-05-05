Курганский синоптик предупредил о штормовом ветре в области

Порывы ветра могут достигнуть до 24м/сек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн предупредил о сильном ветре в городе и штормовом ветре на востоке региона. Об этом он сообщил в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня 6 мая в Кургане с 8:00 до 17:00 часов прогнозируется сильный ветер. Ожидаются максимальные порывы до 20 м/сек. На востоке области штормовые порывы до 24 м/сек», — написано в сообществе «Погода 45 — погода в Кургане».

Синоптик предупредил, что, находясь в квартире или доме нужно закрыть все форточки и окна, проверить надежность их закрытия. Следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, возможно падение шифера и других кровельных материалов. Не нужно прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными конструкциями, недостроенными зданиями, под деревьями.

Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области ожидается усиление ветра. Порывы могут достигнуть 18 метров в секунду. Сотрудники МЧС России по Курганской области предупреждают, что в такую погоду малейшая искра может стать причиной пожаров. Жителей области просят соблюдать меры пожарной безопасности.