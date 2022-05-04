Курганское МЧС выступило со срочным предупреждением

В Курганской области сильный ветер может способствовать распространению пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ожидается усиление ветра. Порывы могут достигнуть 18 метров в секунду. Срочное предупреждение опубликовано на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области.

«По информации синоптиков, 5 и 6 мая на территории Курганской области ожидается усиление ветра при порывах до 15-18 м/с», — указано в сообщении чрезвычайного ведомства. Спасатели предупреждают, что в такую погоду малейшая искра, непотушенная спичка или окурок могут стать причиной пожаров. Жителей области просят соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее URA.RU писало, что вблизи поселка Чистопрудный разгорелся природный пожар. Угрозы населенным пунктам нет. За минувшие сутки сотрудники МЧС предотвратили угрозу возможного распространения огня на более, чем 500 домов в поселке Чистопрудный, СНТ «Икчанка», «Рябинушка», «Лесная дача» Кетовского муниципального округа. Самолеты-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 сбросили 444 тонны воды. 5 мая в трех районах Курганской области отменили режим ЧС.