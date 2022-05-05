Силовики требуют отставки челябинского VIP-чиновника

Вслед за депутатским мандатом Александр Абдулин может лишиться поста замглавы Калининского района Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура добивается увольнения замглавы Калининского района Челябинска Александра Абдулина. Соответствующее представление поступило в администрацию муниципалитета, подтвердил URA.RU глава района Сергей Колесник.

«Представление поступило и будет рассмотрено. В течение месяца ответ будет направлен в прокуратуру», — пояснил URA.RU Колесник.

На работу в администрацию Калининского района, сдав мандат, Абдулин перешел в марте 2022 года. В конце месяца его бывший коллега по Тракторозаводскому райсовету Александр Курочкин попросил прокуратуру проверить правомерность назначения. Как пояснил URA.RU народный избранник, в течение трех лет после завершения процедуры банкротства Абдулин не имел права занимать муниципальную должность. Также служебную проверку правомерности его назначения распорядилась провести мэр города Наталья Котова.

В совет Тракторозаводского района Абдулин избрался в 2019 году. После окончания в 2002 году Челябинского военного автомобильного института получил второе высшее образование в РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2008 года занимался производством мебели, в 2012 году открыл фермерское хозяйство.