В праздники ЯНАО ждут температурные качели и штормовой ветер

Праздничные дни в ЯНАО ожидается прорывы ветра до 23 метров в секунду, а также прогнозируется перепады температуры от -15 до +12 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.
«Ветер северо-восточный, северо-западный 8-13 метров в секунду, местами прорывы до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночь -13 градусов, день +12, местами до +18 градусов тепла», — говорится в прогнозе синоптиков.
В воскресенье местами ожидаются выпадение осадков в виде снега. В понедельник 9 мая ожидается потепление до +12 градусов преимущественно без осадков. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
Ранее URA.RU сообщало, что с 4—6 мая в ЯНАО ожидается штормовой ветер и снег. При этом ожидается, что в некоторых районах округа воздух прогреется до +12 градусов.
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Праздничные дни в ЯНАО ожидается прорывы ветра до 23 метров в секунду, а также прогнозируется перепады температуры от -15 до +12 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «Ветер северо-восточный, северо-западный 8-13 метров в секунду, местами прорывы до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночь -13 градусов, день +12, местами до +18 градусов тепла», — говорится в прогнозе синоптиков. В воскресенье местами ожидаются выпадение осадков в виде снега. В понедельник 9 мая ожидается потепление до +12 градусов преимущественно без осадков. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что с 4—6 мая в ЯНАО ожидается штормовой ветер и снег. При этом ожидается, что в некоторых районах округа воздух прогреется до +12 градусов.