«Тинькофф банк» приостановил SWIFT-переводы в евро

06 мая 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Переводы в евро приостановлены из-за медленных операций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Тинькофф банк» приостановил SWIFT-переводы в евро из-за продолжительности их прохождения. Банк советует клиентам проводить SWIFT-переводы в других валютах, сообщили в пресс-службе кредитной организации. «Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Клиенты „Тинькофф“ могут проводить SWIFT-переводы в других валютах», — приводит комментарий пресс-службы банка ТАСС. На сегодняшний день международная система SWIFT является основным способом перевода средств. В отличие от платежных систем Visa или Mastercard, система осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне. С 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, поэтому международные переводы по этим картам не доступны, передает Пятый канал. Курс доллара впервые опустился до уровня марта 2020 года. Он достиг отметки в 65,31 рубля на Московской бирже. Курс евро упал ниже 71 рубля. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

«Тинькофф банк» приостановил SWIFT-переводы в евро из-за продолжительности их прохождения. Банк советует клиентам проводить SWIFT-переводы в других валютах, сообщили в пресс-службе кредитной организации. «Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Клиенты „Тинькофф“ могут проводить SWIFT-переводы в других валютах», — приводит комментарий пресс-службы банка ТАСС. На сегодняшний день международная система SWIFT является основным способом перевода средств. В отличие от платежных систем Visa или Mastercard, система осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне. С 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, поэтому международные переводы по этим картам не доступны, передает Пятый канал. Курс доллара впервые опустился до уровня марта 2020 года. Он достиг отметки в 65,31 рубля на Московской бирже. Курс евро упал ниже 71 рубля.