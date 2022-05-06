Эвакуированных из-за пожаров курганцев начали размещать в детском лагере «Космос» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в детский лагерь «Космос» начали прибывать эвакуированные из-за пожаров. В настоящее время размещено уже девять человек. Жителей доставляют из деревень Белый Яр и Передергина, а также расположенных поблизости СНТ «Благодатное» и СНТ «Раздолье». Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«В лагерь „Космос“ уже прибыло девять человек, среди них трое детей. В большинстве пожилые люди. Эвакуированные сказали, что пока не готовы разговаривать из-за усталости», — сообщил корреспондент URA.RU. В пункте работает психолог и дежурят сотрудники МЧС. «В основном поступают жители Белого Яра. Все прибывшие находятся в удовлетворительном состоянии. Со здоровьем ни у кого нет проблем. Госпитализировали только 95-летнюю женщину, у которой обострились боли в ногах», — рассказала фельдшер медпункта лагеря «Космос» Алина Петрушенко.

Эвакуированных из деревни Редькина Белозерского муниципального округа начали размещать в пункте временного пребывания, развернутого в школе села Рычково. «В настоящее время в школе размещено 53 человека. Всего в рамках превентивной эвакуации 6 мая из трех населенных пунктов и двух садоводств: д. Белый Яр, д. Передергина, СНТ „Благодатное“, СНТ „Раздолье“ Кетовского муниципального округа, а также д. Редькина эвакуировано 400 граждан, из них 43 ребенка. Большинство размещены у родственников», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее URA.RU писало о том, что в деревнях Белый Яр и Передергина Кетовского района Курганской области, а также в двух садоводствах из-за ситуации с пожарами объявили превентивную эвакуацию. Всего планируется эвакуировать около 500 человек. Тушением пожара лично руководит начальник ГУ МЧС по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский. Губернатор Вадим Шумков заявил, что огонь угрожает трем населенным пунктам в Кетовском и Белозерском муниципальных округах.

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