Экс-депутат Рады Журавко: Зеленского убьют западные спецслужбы

06 мая 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сам отдал себя в заложники лидерам западных стран, считает Алексей Журавко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецслужбы западных стран рано или поздно займутся ликвидацией президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в разговоре с URA.RU заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко. «Владимира Зеленского в любом случае ждет трибунал. В другом случае, его свои же, то есть те, которые вели его на убой, завалят где-то в Европе или Америке. Он своей смертью не умрет. Это сделают любые спецслужбы, которые находятся в Англии или на Западе. Они его все равно, как кабана завалят, да и все. Так что лучше сдаться и отсидеть пожизненно после трибунала», — сказал Алексей Журавко. Политик считает, что Зеленский сам решил стать заложником у западных лидеров. «Зеленский заложник. Сам себя отдал в залог и на растерзание. Если он начнет принимать решения, его как кабана просто завалят. Если он и дальше будет себя вести как послушный кабанчик, его позже зарежут. Может быть, ему гарантируют, что его семья будет в целости и сохранности», — отметил собеседник агентства. «Если у Зеленского что-то в голове клацнет, и он скажет, что полная капитуляция, прекратит выполнять команды заокеанских псов, значит Украина в какой-то части сохранится. Придут адекватные люди и хотя бы те ошметки, которые из-под нее остались, можно будет как-то сохранить, стабилизировать ситуацию. Если он дальше идет на полный конфликт с Россией и выполняет все команды Пентагона, Америки, Англии, бегает на побегушках, то Украине как стране конец. Большая часть однозначно уйдет в сторону России», — добавил Журавко. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации Украины 24 февраля. В качестве ее основных целей глава государства обозначил освобождение республик Донбасса, а также помощь жителям ДНР и ЛНР, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что в случае подписания мирного договора между РФ и Украиной Владимиру Зеленскому грозит жестокая расправа от рук нацистов или медленное смещение силами конкурентов. Тем временем вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что власти страны разочаровались в НАТО из-за недостаточных объемов помощи Киеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Спецслужбы западных стран рано или поздно займутся ликвидацией президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в разговоре с URA.RU заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко. «Владимира Зеленского в любом случае ждет трибунал. В другом случае, его свои же, то есть те, которые вели его на убой, завалят где-то в Европе или Америке. Он своей смертью не умрет. Это сделают любые спецслужбы, которые находятся в Англии или на Западе. Они его все равно, как кабана завалят, да и все. Так что лучше сдаться и отсидеть пожизненно после трибунала», — сказал Алексей Журавко. Политик считает, что Зеленский сам решил стать заложником у западных лидеров. «Зеленский заложник. Сам себя отдал в залог и на растерзание. Если он начнет принимать решения, его как кабана просто завалят. Если он и дальше будет себя вести как послушный кабанчик, его позже зарежут. Может быть, ему гарантируют, что его семья будет в целости и сохранности», — отметил собеседник агентства. «Если у Зеленского что-то в голове клацнет, и он скажет, что полная капитуляция, прекратит выполнять команды заокеанских псов, значит Украина в какой-то части сохранится. Придут адекватные люди и хотя бы те ошметки, которые из-под нее остались, можно будет как-то сохранить, стабилизировать ситуацию. Если он дальше идет на полный конфликт с Россией и выполняет все команды Пентагона, Америки, Англии, бегает на побегушках, то Украине как стране конец. Большая часть однозначно уйдет в сторону России», — добавил Журавко. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации Украины 24 февраля. В качестве ее основных целей глава государства обозначил освобождение республик Донбасса, а также помощь жителям ДНР и ЛНР, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что в случае подписания мирного договора между РФ и Украиной Владимиру Зеленскому грозит жестокая расправа от рук нацистов или медленное смещение силами конкурентов. Тем временем вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что власти страны разочаровались в НАТО из-за недостаточных объемов помощи Киеву.