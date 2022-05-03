Аналитик раскрыл схему обхода санкций по продаже нефти из России

04 мая 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

Трейдеры придумали, как обходить ограничения на поставки нефти из России во время санкционного давления на нее. Такое заявление сделал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. «Нефть загружают в танкер в российском порту, но в судовых документах не указывают конечный пункт назначения, это позволяет российской нефти отображаться с неясным пунктом доставки. Таким образом трейдеры страхуются от потенциальных санкций», — сказал ромов в интервью радио Sputnik. Из-за этого экспорт российской нефти в мае может восстановиться до показателей начала 2022 года, когда в отношении РФ еще не были введены жесткие санкции западными странами. Кроме того, российская нефть уже начала отыгрывать потери, наблюдавшиеся в марте этого года. После начала вынужденной спецоперации России на Украине, призванной защитить население Донбасса от обстрелов националистов и ВСУ, ряд государств ввел ограничения против России. Они коснулись банковского, экономического сектора, а также экспорта нефти и газа из РФ. Шестой пакет санкций Европейского союза предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и полное прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. Однако санкции ударили по самим зарубежным странам. Негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются в США и странах Евросоюза. Так, канцлер Германии Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис. Из-за санкций против РФ в Германии рекордно возросли цены у местных производителей. В Великобритании выросли цены на мебель, а граждане начали брать гробы в аренду.