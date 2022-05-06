Из Новоуральска (Свердловская область) для жителей Донбасса отправили 91 тонну медикаментов, они уместились в пяти фурах. Часть товаров передали местные жители, другую часть передал завод «Медсинтез», сообщает информационный портал Свердловской области.
«Почти 200 тонн гуманитарной помощи от жителей области уже отправлено на юг, в Ростовскую область, оттуда гуманитарные эшелоны идут колонной дальше, в республики ЛНР и ДНР. Я благодарен всем жителям области и, конечно, новоуральцам, за поддержку людей, оказавшихся без крова, оказавшихся в беде», — рассказал руководитель Дома добровольцев Евгений Дайнес.
Больше всего жители пострадавших районов нуждаются в питьевой воде, предметах личной гигиены, детском питании, продуктах. Свердловчане могут помочь жителям Донбасса, пожертвовав необходимые вещи. Пункт сбора находится на базе Дома добровольцев на Крылова, 2 в Екатеринбурге.
Медикаменты передали местные жители и завод «Медсинтез»
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Всего в ЛНР и ДНР отправились пять фур с медикаментами
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Больше всего жители пострадавших районов нуждаются в продуктах и бытовой химии
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
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Из Новоуральска (Свердловская область) для жителей Донбасса отправили 91 тонну медикаментов, они уместились в пяти фурах. Часть товаров передали местные жители, другую часть передал завод «Медсинтез», сообщает информационный портал Свердловской области. «Почти 200 тонн гуманитарной помощи от жителей области уже отправлено на юг, в Ростовскую область, оттуда гуманитарные эшелоны идут колонной дальше, в республики ЛНР и ДНР. Я благодарен всем жителям области и, конечно, новоуральцам, за поддержку людей, оказавшихся без крова, оказавшихся в беде», — рассказал руководитель Дома добровольцев Евгений Дайнес. Больше всего жители пострадавших районов нуждаются в питьевой воде, предметах личной гигиены, детском питании, продуктах. Свердловчане могут помочь жителям Донбасса, пожертвовав необходимые вещи. Пункт сбора находится на базе Дома добровольцев на Крылова, 2 в Екатеринбурге. Свердловская область на постоянной основе помогает ЛНР и ДНР. Гуманитарную помощь жителям пострадавших районов направляли приставы, а также правительство региона и просто неравнодушные жители.