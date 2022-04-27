27 апреля 2022

Свердловские приставы передали гумпомощь беженцам с Донбасса. Фото

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Сотрудники службы судебных приставов доставили гуманитарную помощь для беженцев в санаторий в Нижних Сергах (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области передали гуманитарную помощь беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом URA.RU рассказали в ГУФССП региона.

«Сотрудники службы судебных приставов доставили гуманитарную помощь в санаторий Нижнесергинского района Свердловской области, где размещены семьи из Луганской и Донецкой народных республик», — говорится в сообщении. Свердловские приставы передали беженцам с Донбасса предметы личной гигиены, сухие смеси для детского питания, а также игрушки для малышей. Также сотрудники свердловского управления ФССП оказали бесплатную юридическую помощь и дали разъяснения по законодательству РФ.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что главной целью этой операции является освобождение мирных жителей, так как многие из них оказались в зоне боевых действий. Для эвакуации мирных жителей с Украины, был объявлен «режим тишины». По данным военного комиссариата ООН, с начала специальной операции Украину покинули более 2,5 млн человек. В Свердловской области разместили около 60 беженцев.

Приставы передали беженцам с Донбасса предметы личной гигиены, сухие смеси для детского питания, а также игрушки для малышей
Фото:

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Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области передали гуманитарную помощь беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом URA.RU рассказали в ГУФССП региона. «Сотрудники службы судебных приставов доставили гуманитарную помощь в санаторий Нижнесергинского района Свердловской области, где размещены семьи из Луганской и Донецкой народных республик», — говорится в сообщении. Свердловские приставы передали беженцам с Донбасса предметы личной гигиены, сухие смеси для детского питания, а также игрушки для малышей. Также сотрудники свердловского управления ФССП оказали бесплатную юридическую помощь и дали разъяснения по законодательству РФ. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что главной целью этой операции является освобождение мирных жителей, так как многие из них оказались в зоне боевых действий. Для эвакуации мирных жителей с Украины, был объявлен «режим тишины». По данным военного комиссариата ООН, с начала специальной операции Украину покинули более 2,5 млн человек. В Свердловской области разместили около 60 беженцев.
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