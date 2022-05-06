МЧС: наcаселенным пунктам Курганской области ничто не угрожает. Видео

Теперь населенным пунктам в Курганской области последствия пожаров не страшны Екатерина Сычкова © URA.RU

Угроза населенным пунктам Курганской области в настоящее время отсутствует, заявляют в курганском отделении МЧС. Сейчас более 1250 человек при поддержке 200 единиц техники продолжают борьбу с природными пожарами на территории региона.

«Вчера [6 мая] в регионе складывалась наиболее сложная пожарная обстановка, сопровождающаяся колоссальной ветровой нагрузкой, способствующей распространению огня на большие расстояния. Из трех населенных пунктов и двух СНТ Кетовского и Белозерского муниципальных округов были эвакуированы около 400 человек. Усилиями пожарно-спасательным подразделениям удалось предотвратить переход огня на населенные пункты», - говорится в сообщении на сайте министерства.

В ведомстве отмечают, что недавно в Курганскую область прибыли дополнительные силы и средства для борьбы с пожарами. URA.RU сообщало ранее о режиме ЧС, введенном из-за разрастающегося пламени. Позже представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев доложил министру экологии Александру Козлову о ситуации с пожарами в регионе.

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