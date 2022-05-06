Полпред Якушев доложил министру о росте числа курганских пожаров

06 мая 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Полпред Якушев рассказал министру о растущих курганских пожарах Фото: Екатерина Сычкова Представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев сообщил министру экологии и природных ресурсов Александру Козлову о ситуации с пожарами на Урале, и в Курганской области в частности. В отличие от соседей по округу, количество курганских пожаров выросло по сравнению с прошлым годом. О встрече Якушева с министром сообщает сайт уральского полпредства. «Анализ горимости показал, что количество зарегистрированных лесных пожаров на территории земель лесного фонда (Курганской области), по отношению к уровню прошлого года, увеличилось в полтора раза. <…> Почти половина зафиксированных термоточек в регионе приходится на земли иных категорий и сельскохозяйственного назначения», — приводит статистику, прозвучавшую на встрече, пресс-служба полпреда. Рост показателей может быть связан с несоблюдением владельцами участков противопожарного режима. При этом в 2022 году в лесах УрФО зафиксировали 588 пожаров на площади 44,7 тысяч га, что меньше показателей прошлого года. Якушев также сообщил министру, что курганскому региону активно оказывается помощь. «Дополнительно в регион привлечена техника и группировка в составе 481 человек, в т. ч. два самолета-амфибия МЧС России», — привел данные полпред. Министр Козлов отметил, что в текущем году на охрану лесов Урала от пожаров выделено 1,3 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2021 году. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС. Губернатор Шумков сообщил, что растущая площадь огня угрожает трем новым населенным пунктам. Жителей сел, находящих в опасности, эвакуируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

Представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев сообщил министру экологии и природных ресурсов Александру Козлову о ситуации с пожарами на Урале, и в Курганской области в частности. В отличие от соседей по округу, количество курганских пожаров выросло по сравнению с прошлым годом. О встрече Якушева с министром сообщает сайт уральского полпредства. «Анализ горимости показал, что количество зарегистрированных лесных пожаров на территории земель лесного фонда (Курганской области), по отношению к уровню прошлого года, увеличилось в полтора раза. <…> Почти половина зафиксированных термоточек в регионе приходится на земли иных категорий и сельскохозяйственного назначения», — приводит статистику, прозвучавшую на встрече, пресс-служба полпреда. Рост показателей может быть связан с несоблюдением владельцами участков противопожарного режима. При этом в 2022 году в лесах УрФО зафиксировали 588 пожаров на площади 44,7 тысяч га, что меньше показателей прошлого года. Якушев также сообщил министру, что курганскому региону активно оказывается помощь. «Дополнительно в регион привлечена техника и группировка в составе 481 человек, в т. ч. два самолета-амфибия МЧС России», — привел данные полпред. Министр Козлов отметил, что в текущем году на охрану лесов Урала от пожаров выделено 1,3 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2021 году. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС. Губернатор Шумков сообщил, что растущая площадь огня угрожает трем новым населенным пунктам. Жителей сел, находящих в опасности, эвакуируют.